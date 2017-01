'Bolt kan ook speerwerpen'

Usain Bolt is vermoedelijk de bekendste atleet op aarde en misschien wel een van de bekendste sporters van de laatste twintig jaar. De Jamaicaan staat vooral bekend als een sprintfenomeen, maar hij heeft tegenover het Franse L'Èquipe laten weten ook over een ander talent te beschikken: speerwerpen.

In een interview met de Franse sportkrant vertelde Bolt dat hij zich tijdens de Olympische Spelen van Rio de Janeiro vorig jaar aan het speerwerpen waagde. De Jamaicaan kwam naar eigen zeggen tot zo'n 54 meter, bepaald geen misselijke worp. "Ik vond die worp niet slecht, maar daarna had ik wel flinke pijnscheuten in mijn arm", vertelde Bolt. Overigens gooiden meer dan acht Jamaicanen dit jaar over de 60 meter, dus een nationale titel lijkt er nog niet in te zitten voor hem.

De topsprinter, goed voor wederom drie keer goud in Rio, won een weddenschap met twee teamgenoten: zij waren er van overtuigd dat hij de 50 meter niet zou halen. Bolt's kinesiste won de weddenschap wel, want zij legde de limiet op 60 meter.