Gewonden door carbidschieten in Friesland YokiKater 31-12-2016 12:23 print

In Friesland zijn zaterdag twee mensen gewond geraakt door carbidschieten. In Molenend liep iemand verwondingen op aan zijn been, in Broeksterwoude kreeg iemand ernstig letsel aan zijn gezicht.

De politie Noordoost Fryslan roept mensen op voorzichtig te zijn. Er zijn zoveel meldingen van overlast door vuurwerk en carbid dat agenten niet overal op af kunnen gaan, aldus de politie op Facebook.



Gewonden door carbidschieten in Friesland (Foto: ANP)