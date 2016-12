Negende dopingdiskwalificatie Olympische Spelen Rio heywoodu 29-12-2016 10:46 print

De Iraanse worstelaar Bashir Babajanzadeh is betrapt op het gebruik van een verboden middel. De internationale worstelbond United World Wrestling heeft hem voor vier jaar geschorst.

De positieve test kwam niet tijdens de Olympische Spelen van Rio de Janeiro, maar tijdens de World Cup Grieks-Romeins. Daar wordt door landenteams tegen elkaar om de titel gestreden. De laatste jaren wordt het meestal in het worstelgekke Iran gehouden, zo ook dit jaar. Met Babajanzadeh wonnen de Iraniërs in mei voor de vijfde keer in zeven jaar de titel in het Grieks-Romeins worstelen.

Superzwaargewicht Babajanzadeh, uitkomend in de klasse tot 130 kilogram, ging op de Spelen in de kwartfinales onderuit tegen de Duitser Eduard Popp. Aangezien doorgaans alle uitslagen na een positieve dopingtest geschrapt worden, zal dat vermoedelijk ook voor dit resultaat gelden. De Iraniër wordt dan de negende sporter die zijn uitslag van de Spelen van 2016 geschrapt ziet worden. Een vrouwelijke atlete op de moderne vijfkamp, van wie de naam nog niet bekend is, heeft nog een zaak lopen en kan de tiende worden.