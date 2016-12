De reis van de Tunesische terrorist Anis Amri na de aanslag van 19 december in Berlijn verliep volgens Franse media over Nijmegen en Amsterdam. Nieuwszender Bmftv meldde woensdag dat Amri waarschijnlijk woensdagavond 21 december in Nijmegen een bus naar Amsterdam heeft genomen. In de hoofdstad nam hij op het station Sloterdijk voor een reis naar Frankrijk een bus van mogelijk dezelfde onderneming als die hem naar Amsterdam bracht, FlixBus.

De busreis eindigde in Lyon en duurde volgens Franse media circa vijftien uur. Amri is op het station Lyon-Part-Dieu door bewakingscamera's gesignaleerd.

Volgens de Nederlandse politie zijn er aanwijzingen dat de 24-jarige Amri onderweg naar Frankrijk door Nederland heeft gereisd. Daar loopt een onderzoek naar.



'Busreis Amri begon in Nijmegen' (Foto: ANP)