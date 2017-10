Sensationale ontknoping in MLS helpt Hoesen en San Jose naar play-offs heywoodu 23-10-2017 01:05 print

In de Major League Soccer was het zondag Decision Day, de laatste speeldag van het reguliere seizoen. Het gros van de acht play-offtickets was al wel vergeven, maar in de Western Conference streden de San Jose Earthquakes (43), FC Dallas (43) en Real Salt Lake (42) nog om één ticket.

De Earthquakes hadden in principe de beste papieren, bij winst op Minnesota United zouden ze zich plaatsen voor de play-offs. De van FC Groningen gehoorde Danny Hoesen hielp daar na een kwartier al bij door de 1-0 binnen te schieten. Minnesota kwam voor rust terug, maar op aangeven van Hoesen scoorde voormalig Vitesse-speler Valeri Qazaishvili de 2-1.

Lang leek San Jose op weg naar de play-offs, tot Francisco Calvo de gelijkmaker scoorde. FC Dallas was ondertussen bezig om de Los Angeles Galaxy op te rollen (het werd 5-1) en Real Salt Lake stond met 2-0 voor tegen Sporting Kansas City, dat nog wel de 2-1 maakte. Grote problemen dus voor San Jose, tot diep in de blessuretijd. De bal kwam voor het Minnesota-doel en Marcos Ureña maakte misschien wel de belangrijkste goal uit zijn carrière: 3-2 en de Earthquakes mogen zich opmaken voor de play-offs.

The moment. The finish. The celebration. @MarcoUrenaCR's goal sends us to the playoffs. 🙏 #ForwardAsOne pic.twitter.com/vUbQfoI1CB — San Jose Earthquakes (@SJEarthquakes) October 22, 2017

In de Eastern Conference staan Toronto FC - veruit de sterkste ploeg van het jaar - en New York City FC in de halve finales. Chicago Fire, nieuwkomer Atlanta United, Columbus Crew en New York Red Bulls vechten onderling uit welke twee clubs het tegen Toronto en New York City FC op mogen nemen in de Eastern Conference.

In het westen zijn de Portland Timbers en Seattle Sounders al zeker van de halve finales. De Vancouver Whitecaps, Houston Dynamo, Sporting Kansas City en San Jose Earthquakes vechten om de overige twee plekken. De winnende clubs in de Eastern en Western Conferences spelen in de MLS Cup tegen elkaar om de landstitel.

Woensdag begninen de play-offs, de finale wordt op 9 december gespeeld. De eerste ronde bestaat uit één wedstrijd, de halve finales en finales in de conferences bestaan uit een heen- en terugwedstrijd en de finale is wederom één duel.