Onderzoek naar racistische uitlatingen VVV-PSV

De politie start een onderzoek naar mogelijke racistische uitlatingen die gedaan zouden zijn tijdens of na afloop van de voetbalwedstrijd VVV-PSV zondagmiddag in Venlo. Dit doet de politie naar aanleiding van berichten in de media over deze kwestie.

Deze beelden zijn van dusdanige aard dat politie en Openbaar Ministerie een onderzoek gerechtvaardigd vinden. Uit het onderzoek zal moeten blijken of sprake is van een strafbaar feit en wie daarvoor verantwoordelijk is.

