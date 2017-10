Het theaterproject Hotel Courage van actrice Katrien van Beurden introduceert een bijzonder initiatief. Bezoekers van de voorstelling kunnen een extra kaartje kopen voor een onbekend persoon. Op deze manier kunnen mensen die niet over de middelen beschikken om naar het theater te gaan de voorstelling ook komen kijken.

Van Beurden denkt aan vluchtelingen die in azc's verblijven, mensen die voor hun levensmiddelen op de voedselbank zijn aangewezen of eenzame ouderen in bejaardentehuizen. Hotel Courage zorgt voor transport voor deze 'extra' bezoekers en zorgt dat ze een warm onthaal krijgen.

Wie een kaartje bestelt voor Hotel Courage krijgt de optie om een '1+1-kaartje' te bestellen.

Hele wereld

Theatre Hotel Courage is een modern Commedia Dell'Arte gezelschap, dat drie jaar lang over de hele wereld heeft gereisd met de voorstelling Hotel Courage. Hierin staat de vraag centraal 'Als de wereld een hotel zou zijn, wat is dan je positie in dit hotel?'.

Van Beurden deed met haar project onder meer Iran, de VS, Canada, Palestina, India en Ghana aan. Alle gespeelde scènes zijn verwerkt in de grote Hotel Courage-voorstelling A Room with a View, die in de week van 10 november te zien is in het Compagnietheater in Amsterdam.

In de maand die daarop volgt, zijn er voorstellingen in Den Haag, Heerhugowaard, Almelo, Enschede, Maastricht en Haarlem. Ook is het stuk te zien op bijzondere locaties, zoals de Hogere Hotelschool, Vrouwengevangenis Nieuwersluis, Voedselbank Leidschendam, Stayokay, sociale werkplaats, asielzoekerscentra, Buma Classical Convention en een bejaardentehuis voor ex-verslaafden.



Actie: koop theaterkaartje voor vluchteling (Foto: BuzzE)