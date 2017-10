Turnster Derwael (17) schrijft geschiedenis voor België, 'oma' 5e op sprong

Turnster Derwael (17) schrijft geschiedenis voor BelgiŽ, 'oma' 5e op sprong heywoodu 08-10-2017 14:42 print

Turnster Nina Derwael heeft een mooi stukje Belgische sportgeschiedenis geschreven. De pas 17-jarige gymnaste pakte als eerste Belgische ooit een medaille op het WK turnen, deze week gehouden in het Canadese Montreal.

Europees kampioene Derwael werd al gezien als een van de outsiders, maar nog niet als een van de echte favorieten. Toch deed ze het op de brug met ongelijke leggers erg goed met een score van 15,033 punten. Dat werd alleen verbroken door de 16-jarige Russische Elena Eremina (15,100), eerder goed voor brons op de meerkamp, en de Chinese Fan Yilin. De 17-jarige Fan verdedigde zo haar wereldtitel, die dit keer wél alleen van haar is: twee jaar geleden moest ze na een bizarre wedstrijd het goud delen met maar liefst drie concurrentes.

Op sprong kregen turnfans de handen weer eens op elkaar voor cultheldin Oksana Chusovitina. De Oezbeekse 'turnoma' zou met haar 42 jaar van vrijwel alle andere WK-deelneemsters de moeder kunnen zijn en doet al sinds het WK van 1991 mee. De winnares van olympisch zilver in 2008 haalde vorig jaar in Rio weer eens de olympische finale en in Montreal was ze er ook weer bij. Chusovitina eindigde op een vijfde plek, met 14,850 punten was het goud voor de Russische Maria Paseka, die haar wereldtitel verdedigde. Met 14,766 punten was het zilver voor de Amerikaanse Jade Carey, Giulia Steingruber uit Zwitserland pakte met 14,466 punten net als in Rio het brons.

De bronzen oefening van Derwael (Bron: YouTube)

Op het voltigepaard bij de mannen ging de wereldtitel naar Max Whitlock. De Brit heeft de troon van de Hongaarse grootheid Kristian Berki definitief overgenomen en heeft nu drie mondiale titels op rij te pakken. Met 15,441 punten bleef hij de Russisch Europees kampioen David Belyavskiy (15,100) en de kersvers wereldkampioen op de meerkamp, de Chinees Xiao Ruoteng (15,066), ruim voor.

De Griek Eleftherios Petrounias liet weer zien 's werelds beste ringturner te zijn. Sinds 2015 domineert hij aan de ringen met EK-goud, WK-goud en olympisch goud en nu wederom een wereldtitel. Met 15,433 punten was het verschil met de Rus Denis Ablyazin (15,333) echter niet groot. Met 15,266 punten was het brons voor de Chinees Liu Yang, waarmee een fantastische comeback voorkomen werd: de Fransman Samir Aït Saïd brak op de Olympische Spelen van Rio vorig jaar op vreselijke wijze zijn been bij een verkeerde landing, maar knokte zich terug en plaatste zich voor het WK. In Montreal haalde hij zaterdag de finale, maar met 15,258 kwam hij nipt tekort om het brons te pakken.