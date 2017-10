Jas vermiste Anne Faber mogelijk gevonden static 03-10-2017 22:57 print

Een jasje dat bij Huis ter Heide is gevonden, een dorp in de gemeente Zeist, is vermoedelijk van de vermiste Anne Faber. Dat heeft de politie dinsdag gezegd in het programma Opsporing Verzocht.

De Utrechtse Anne Faber (25) is sinds vrijdagavond vermist. De afgelopen dagen is gezocht naar Anne in de omgeving van Paleis Soestdijk en nabij de Hilversumsestraatweg in Baarn.

Ook is de politie dinsdagmiddag gaan zoeken in en rond Huis ter Heide, nadat getuigen daar de jas hadden gevonden op ongeveer vijftig meter van de Amersfoortseweg. Een politiewoordvoerster laat weten dat de jas in de berm lag en dat de zoektocht naar Anne Faber ook in de avonduren doorgaat.

Vermoedelijk heeft zij een ANWB-route gefietst. De jonge vrouw fietste de route afgelopen vrijdag tussen ongeveer 19.00 en 20.30 uur. Na een aantal telefonische berichten is er na 19.06 uur niets meer van haar gehoord. "Het laatste signaal dat we van haar telefoon hebben ontvangen is van iets voor 19.30 uur, ten zuidwesten van Soest", aldus de politie.



Gevonden jasje vermoedelijk van Anne (Foto: ANP)