Nabestaanden militairen Mali naar rechter

De nabestaanden van de twee militairen die in Mali zijn omgekomen door een ondeugdelijke mortiergranaat willen naar de rechter stappen. Ze hebben al een advocaat in de arm genomen.

"We gaan volgende week bespreken welke juridische stappen we kunnen nemen en wat de opties zijn. Alles staat nog open, maar dat Defensie in juridische zin aansprakelijk is, staat wel vast", aldus advocaat Michael Ruperti, de raadsman van beide families vrijdag. Dit weekeinde gaat hij de zaak bestuderen.

Nabestaanden van de twee militairen zeiden eerder dat er sprake is van dood door schuld, omdat de veiligheid van de granaten die werden gebruikt niet in orde was.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde deze week dat de granaat die vorig jaar ontplofte tijdens een oefening niet deugde. Volgens de raad was Defensie "ernstig tekort geschoten" in de zorg voor de veiligheid van de militairen in Mali.

De moeder van de omgekomen militair Henry Hoving, Greetje Groenbroek, weet nog niet precies welke stappen de nabestaanden nemen. "We zijn woedend. Zij hebben de dood van de jongens op hun geweten. Daar komen ze niet mee weg."



Nabestaanden militairen Mali naar rechter (Foto: ANP)