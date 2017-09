Klaas Otto doet aangifte van smaad en laster Redactie 29-09-2017 10:14 print

Oprichter Klaas Otto van motorclub No Surrender gaat aangifte doen tegen hoofdofficier van justitie Charles van de Voort en burgemeester van Bergen op Zoom Frank Petter wegens smaad en laster. Zijn advocaat Louis de Leon heeft dat vrijdag bevestigd naar aanleiding van een bericht in BN/De Stem.

Recente uitlatingen van de Brabantse hoofdofficier en de burgemeester van Bergen op Zoom in De Telegraaf en de Volkskrant zijn de aanleiding. In de Volkskrant werd Otto onder andere een beroepscrimineel genoemd. In De Telegraaf werd Otto donderdag in verband gebracht met liquidatiezaken terwijl hij daar officieel geen verdachte in is.

"We laten dit niet meer over onze kant gaan. Er is een grens bereikt", zei De Leon vrijdag in een toelichting. "Hij kan zich niet verdedigen tegen vage beschuldigingen. Door alle uitlatingen in de media is een eerlijk proces niet meer mogelijk."

Klaas Otto (49) uit Bergen op Zoom moet terechtstaan omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan afpersing, bedreiging, witwassen, mishandeling, brandstichting en beïnvloeding van getuigen. Vanwege vermoedens dat hij de officier van justitie in zijn strafzaak wilde laten liquideren zit hij sinds kort vast onder het strengste regime van de gevangenis in Vught.



Klaas Otto doet aangifte van smaad en laster (Foto: ANP)