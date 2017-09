Tilburger rijdt politieagent omver en slaat hem in elkaar sneakydesert 20-09-2017 09:50 print

Een 44-jarige man uit Tilburg is dinsdagmiddag in de cel gezet omdat hij op een politieagent was ingereden. Niet met een auto, maar met een scootmobiel.

De man was in zijn scootmobiel op een parkeerterrein bier aan het drinken toen een agent hem daarop aansprak. De Tilburger vond het niet fijn om aangesproken te worden, dus schold hij de agent uit en probeerde te ontkomen door weg te rijden. Tenminste, zo leek het. Blijkbaar wilde hij voldoende meters kunnen maken om de diender met volle snelheid omver te rijden. De agent was te laat met wegspringen en liep diverse kneuzingen op. Ook zijn mountainbike ging kapot.

Vervolgens gebeurde het wonderbaarlijke: De man stond op uit zijn scootmobiel. Wel met gebalde vuisten om de agent nog eens lekker in elkaar te rossen. Met pepperspray en meerdere agenten is de man aangehouden. De politie laat weten geen geweld tegen opsporingsambtenaren te tolereren. "Wie agressie of geweld pleegt tegen een werknemer met een publieke taak, moet snel en streng worden gestraft", laat de politie weten.

Of de man nog op zijn scootmobiel mag rijden is onduidelijk.