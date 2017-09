In de Amerikaanse stad St. Louis protesteren mensen voor de derde dag op rij tegen politiegeweld. Sinds een voormalige politieagent werd vrijgesproken van moord op een zwarte arrestant, is het onrustig in de stad. Demonstranten gooiden ruiten in, waarop de politie besloot de menigte uiteen te drijven.

De afgelopen dagen werden traangas en rubberkogels ingezet toen oorspronkelijk vreedzame protesten uitliepen op vandalisme en botsingen tussen demonstranten en politie. Grote popconcerten en andere geplande evenementen werden afgelast vanwege de rellen. Zeker tien politieagenten raakten gewond en tientallen mensen werden gearresteerd.



Derde protestdag St.Louis weer onrustig (Foto: ANP)