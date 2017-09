Bokssensatie Dubois slaat tegenstander binnen minuut knock-out heywoodu 16-09-2017 22:40 print

Bokser Daniel Dubois heeft ook in zijn vijfde professionele gevecht hard toegeslagen. De net 20-jarige Brit debuteerde in april als prof door Marcus Kelly binnen 35 seconden knock-out te slaan, waarna ook zijn drie volgende opponenten geen enkele keer voorbij de tweede ronde kwamen.

Zaterdag stond de jonge en zeer talentvolle zwaargewicht in de Londense Copper Box Arena tegenover landgenoot AJ Carter en al heel snel was duidelijk dat het niet lang ging duren. Dubois sloeg Carter met zijn allereerste stoot al even tegen het canvas, tien seconden na het begin. Carter ging verder, maar twintig seconden later lag hij weer even op de grond.

Opnieuw ging het gevecht door, maar nog eens tien seconden later volgde de genadeklap: Triple D raakte Carter met zijn nu al befaamde rechter vol op het hoofd en de 29-jarige Brit ging tegen de vlakte. De scheidsrechter vond het welletjes geweest en binnen 48 seconden stond de vijfde zege voor Dubois op de borden, terwijl Carter minutenlang behandeld werd alvorens met een zuurstofmasker terug naar zijn hoek te strompelen.

Dubois - Carter (Bron: YouTube)