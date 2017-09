FOK! Wat een weer: wisselvallig

Als in september de donder knalt,

zal met Kerst de sneeuw in hopen vallen.

Vandaag en morgen

Vandaag bepaalde regen het weerbeeld, daarbij waaide het ook flink. Die regen verlaat vanavond gelukkig het land en dan zijn er opklaringen. Vannacht kan het in de kustprovincies nog wel gaan regenen, in het midden en zuiden zou mist kunnen ontstaan.

Morgen klaart het op na het optrekken van die mist en laaghangende bewolking. Hier en daar kan wel een bui voorkomen, later in de middag worden die buien, vooral in het noordwesten, talrijker. Het kwik klimt tot een respectabele 16 graden.

10 Jaar geleden

...was het onbewolkt, regende het niet, scheen de zon uitbundig en lag de maximumtemperatuur rond 19 graden.

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 07:15 Zon onder: 19:54 Zonkracht: 3/2



Een goede vriendin van me heeft zondag na het wadlopen deze foto gemaakt van de haven van Lauwersoog. (Foto: Linda)

Jouw foto of filmpje bij het weerbericht? Mail hem naar [email protected] onder vermelding van je username en waar je de foto (ongeveer) hebt gemaakt. Wie weet staat jouw foto bij het volgende weerbericht!