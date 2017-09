Nationale actie voor Sint-Maarten op vrijdag static 11-09-2017 18:27 print

De nationale radio- en tv-actiedag om geld in te zamelen voor het door de orkaan Irma getroffen Sint-Maarten is vrijdag. Het evenement wordt uitgezonden vanuit het actiecentrum in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum.

NPO, RTL en SBS besteden de komende week al uitgebreid aandacht aan 'Nederland helpt Sint-Maarten' van Giro 5125 voor de slachtoffers.

NPO Radio 2 besteedt vrijdag vanaf 06.00 uur de hele dag in alle uitzendingen aandacht aan de actie. NPO1 zendt de hele dag actie-updates uit en 's avonds is er een speciale uitzending vanuit het actiecentrum vanaf 21.20 tot 22.10 uur.

Alle mogelijke steun en aandacht

Presentator Art Rooijakkers doet live verslag vanuit het actiecentrum en er wordt geschakeld naar locaties in Nederland en op Sint-Maarten waar ook inzamelingsacties aan de gang zijn. Doel is om Nederlanders te informeren over de situatie op het getroffen eiland en zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de slachtoffers via het gironummer van het Rode Kruis.

Volgens Shula Rijxman, voorzitter van de raad van bestuur van de NPO, verdienen inwoners van Sint-Maarten 'alle mogelijke steun en aandacht'. "Via al onze kanalen informeren we Nederlanders over de situatie op Sint-Maarten en de andere eilanden, en over de initiatieven om te helpen."

Wanhoop op gezichten te lezen

Het ingezamelde geld gaat naar het Nederlandse Rode Kruis, dat getroffenen eerste levensbehoeften als voedsel, kleding en medicijnen biedt. "De wanhoop is te lezen op de gezichten van de mensen. Hoe meer mensen helpen, hoe beter", zegt Gijs de Vries, directeur van het Rode Kruis. De hulporganisatie heeft het geld ook nodig voor hulp op de langere termijn.

Het Rode Kruis vervoerde afgelopen weekend onder meer 8500 dekzeilen, 2000 keukensets en vier generatoren naar het Caribische eiland. Ook zijn teams van het Nederlandse Rode Kruis en hulpverleners uit Curaçao en Aruba naar Sint-Maarten gereisd om de schade in kaart te brengen.



Nationale actie voor Sint-Maarten op vrijdag (Foto: BuzzE)