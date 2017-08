Azerbeidzjaanse Turk stunt met goud op 200 meter en volgt Bolt op heywoodu 10-08-2017 23:08 print

Usain Bolt heeft na 2009, 2011, 2013 en 2015 een opvolger als wereldkampioen op de 200 meter. De Jamaicaan was niet van de partij op het WK in Londen - althans, op zijn 200 meter - en dus lag de weg open voor de rest.

Voorafgaand aan het toernooi werden Wayde van Niekerk en Isaac Makwala als grote favorieten gezien. De 400 meter-specialisten uit Zuid-Afrika en Botswana doken dit seizoen al onder de twintig seconden. Jereem Richards uit Trinidad & Tobago voegde zich met indrukwekkende optredens in de halve finales bij de favorieten, maar in de eindstrijd kwamen ze allemaal tekort.

Van Niekerk kwam als eerste de bocht uit, maar zijn voorsprong was allerminst groot. Richards kwam opzetten, terwijl Makwala het erg moeilijk kreeg. In het midden kwam daar echter de van Azerbeidzjan naar Turkije overgestapte Ramil Guliyev naar voren en hij was het die iedereen het nakijken gaf.

Guliyev veroverde het goud in een voor WK-niveau matige tijd van 20,09 seconden, waarna hij met Azerbeidzjaanse en Turkse vlag de ereronde liep - saillant detail is dat juist zijn geboorteland Azerbeidzjan doorgaans bijna al haar atleten uit het buitenland haalt. Het zilver ging in 20,106 seconden naar Van Niekerk, één duizendste voor de 20,107 van Richards. Makwala viel nog terug naar plek zes.