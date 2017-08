Basketballers vrijwel zeker van volgende ronde H.Vviv 10-08-2017 03:07 print

De Nederlandse basketballers hebben ook hun tweede pré-kwalificatieduel voor het WK gewonnen. In Amsterdam was de ploeg van bondscoach Toon van Helfteren te sterk voor Albanië 91-77.

Nederland speelde in de eerste twee kwarten slordig tegen Albanië en verdedigend speelde Oranje ook niet bij. Bij de rust stond Albanië met 53-51 voor.

Nederland zou al snel langszij komen, maar pas laat in de derde kwart zou Oranje afstand nemen bij Albanië. In het vierde kwart sloeg Nederland al snel gat van dertien punten, maar Albanië verkleinde het gat toch weer naar zes punten. In de laatste vier minuten van de wedstrijd zou Nederland weer afstand nemen van Albanië.

Door de winst is Nederland wel weer een stapje dichter bij de volgende ronde gekomen. Als Oostenrijk zaterdag van Albanië wint, dan is het zeker van de volgende ronde. Wel staat dan nog de eerste plaats in de poule op het spel. Dat wordt mogelijk volgende week woensdag beslist als Oostenrijk op bezoek komt in Amsterdam. De eerste plaats biedt namelijk het voordeel dat je de sterkere landen in de volgende ronde ontloopt.