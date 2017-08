De VN-missie in Mali heeft in het noorden van het land massagraven ontdekt. Onduidelijk is om hoeveel stoffelijke overschotten het gaat en onder welke omstandigheden ze zijn gestorven. De VN deden in de buurt van het dorp Anéfif onderzoek naar meldingen van mensenrechtenschendingen, toen ze op de massagraven stuitten.

Naast de graven constateerden onderzoekers van vredesmissie Minusma zeker 34 schendingen van mensenrechten, waaronder verdwijningen van kinderen. De kinderen zijn mogelijk ingezet tijdens recente gevechten, stelt Minusma in een verklaring zaterdag.

Mali wordt regelmatig geteisterd door terreur van islamistische militanten, ondanks de aanwezigheid van de blauwhelmen. In het noorden van Mali heerst een machtsvacuüm waar jihadistische groepen gebruik van maken om in de hele regio aanvallen uit te voeren.



VN-missie ontdekt massagraven in Noord-Mali (Foto: ANP)