Voorprogramma boksgevecht MayMac krijgt vorm

Op het moment dat het boksgevecht tussen Floyd Mayweather en Conor McGregor bekend werd gemaakt, buitelden direct alle boksers en MMA-vechters over elkaar heen om maar op 26 augustus als voorprogramma van 'MayMac' in de ring te komen te staan.

Dit wordt dé avond om jezelf als vechtsporter in de etalage te zetten en de meest spectaculaire voorstellen werden gedaan. Bokser Ray Jones Jr. en MMA-legende Anderson Silva wilden wel tegen elkaar rammen, boksmalloot Adrien Broner wilde tegen de keiharde Nate Diaz aan de bak en UFC-zwaargewicht en kampioen Stipe Miocic wilde dolgraag klappen uitdelen aan de kersverse bokskampioen Anthony Joshua.

Dillon Danis tegen Amir Khan, Cub Swanson tegen Paulie Malignaggi en Cris “Cyborg” Justino tegen Cecilia Braekhus, de lijst met cross-over gevechten leek eindeloos, maar ruim drie weken voor het mega-gevecht begint de undercard vorm te krijgen. Zoals eerder aangekondigd zitten er geen gevechten bij tussen een MMA-vechter en een bokser, deze unieke combinatie wordt voor het hoofdprogramma bewaard.



MayMac promo (Bron: Youtube)

Gervonta Davis vs Roman Martinez

Davis is een opkomende ster aan het boksfirmament en heeft de afgelopen achtien maanden een stormachtige ontwikkeling meegemaakt. De nog maar 22-jarige bokskampioen uit Baltimore, ook wel Mini Mike Tyson genoemd, heeft al zijn achtien boksgevechten gewonnen, waarvan zeventien door knock out.

Martinez is een voormalig kampioen in de supervedergewichtsklasse, maar de 34-jarige bokser heeft al sinds april 2015 geen partij meer gewonnen. Sterker nog, Rocky heeft al een jaar niet meer gevochten. Geen wonder dat Davis, niet geheel toevallig een bokser uit de stal van Mayweather, de grote favoriet zal zijn.

Shawn Porter vs Thomas Dulorme

Porter versloeg in april tijdens zijn laatste gevecht de sterke Andre Berto, terwijl Dulorme Brian Jones versloeg in zijn laatste optreden. Dulorme is net als Davis ook een bokser uit het team van Mayweather.

Badou Jack vs n.n.b.

De tegenstander van de Zweedse bokser in het supermiddengewicht is nog niet bekend. Geruchten dat Jack tegen Nathan Cleverly zou vechten zijn weer in de koelkast teruggezet, nadat de WBA hun kampioen uit Wales verplicht om zijn titel in het lichtzwaargewicht te verdedigen. Ook Jack staat trouwens onder contract bij Mayweather Promotions.

Savannah Marshall vs n.n.b.

De Commonwealth Gameskampioene in de middengewichtsklasse maakt haar profdebuut tijdens deze avond. Marshall is ook een pupil van Mayweather en de 26-jarige bokser uit Hartlepool tekende in mei haar eerste profcontract bij de organisatie van de ongeslagen Pretty Boy Floyd. Voor Marshall wordt ook nog een tegenstander gezocht. Ze zal, voor ongetwijfeld een miljoenenpubliek, de avond openen. Wat een moment om een profdebuut te maken...