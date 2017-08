Twaalf gevangenen die zondag op ingenieuze wijze uit een gevangenis in de staat Alabama wisten te ontsnappen, hebben maar kort van hun vrijheid genoten. Dinsdag (lokale tijd) werd de laatste gedetineerde opgepakt, aldus Amerikaanse media.

De 'inmates' hadden van pindakaas een nummer voor een cel geboetseerd en dat boven een uitgang geplakt van de gevangenis in Jasper. Toen een onervaren bewaker zijn ronde deed, vroegen zij of hij deze "celdeur" even wilde openen. De bewaker trapte er in en twaalf gevangenen kozen het hazenpad.

De gevangenen tussen de achttien en dertig jaar waren onder andere veroordeeld voor poging tot moord en huiselijk geweld.



'Pindakaasgevangenen' weer achter de tralies (Foto: ANP)