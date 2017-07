Olympiër twee jaar geschorst voor slaan coach na missen WK heywoodu 28-07-2017 00:08 print

Atleet Chala Beyo is door de Ethiopische atletiekbond niet geselecteerd voor het wereldkampioenschap atletiek van komende maand in Londen. Dat hebben ze geweten ook, want Beyo, vorig jaar nog actief op de Olympische Spelen in Rio, verkocht een forse klap aan coach Yohannes Mohammed, die het nieuws vertelde.

De coach had medische hulp nodig aan zijn linkeroog, terwijl Beyo er vandoor ging. Hij wordt nog gezocht door de lokale politie. Volgens een woordvoerder van de Ethiopische atletiekbond, Sileshi Bisrat, had Beyo zelfs een steen in zijn hand, maar gebruikte hij die toch maar niet.

De licht ontvlambare 21-jarige steeplechaseloper kende vorig jaar een allesbehalve indrukwekkend optreden op de Spelen, waar hij de finale niet haalde. Dit jaar ging het al niet veel beter en dat zal ook de komende twee jaar niet gaan gebeuren: de nationale atletiekbond heeft de gefrustreerde sporter voor twee jaar geschorst.

Belo op de Spelen van Rio, links in beeld (Foto: Getty)