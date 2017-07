Staatssecretaris van Onderwijs vindt het frusterend dat in Amsterdam een islamitische school kan beginnen na een uitspraak van de Raad van State. De bewindsman zegt dat hij nog altijd weinig vertrouwen in het bestuur van de school heeft.

,,De rechterlijke uitspraak laat echter geen andere mogelijkheid", aldus Dekker woensdag in een reactie. Hij heeft de inspectie gevraagd om meteen in de gaten te houden of de school voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen voor het onderwijs. ,,Is dit niet het geval, dan zal de inspectie handhaven", benadrukte de staatssecretaris. Hij zegt ook dat hij hoopt dat de ouders van leerlingen goed nadenken of zij hun kind op deze school willen inschrijven.

Eerder woensdag bleek dat Dekker ondanks zijn verzet toch een islamitische middelbare school in Amsterdam moet financieren. Hij wilde de school van de Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO) eigenlijk niet, omdat hij bang was dat de instelling de leerlingen zich van de maatschappij laat afkeren.

Medio 2014 had een bestuurslid openlijk zijn sympathie voor de terreurgroep Islamitische Staat betuigd. De bestuurder in kwestie vertrok, maar de rest van het bestuur zou onvoldoende afstand van deze uitlatingen hebben genomen. Dekker vond daarom dat de school er, ondanks een eerdere positieve beslissing in 2011, toch niet moest komen.

Volgens de Raad van State handelde de bewindsman niet juist in zijn afwijzing van de school.



Dekker: start islamitische school frustrerend (Foto: ANP)