Tikkertje spelen is nu een echte sport Floris_Stempel 22-07-2017 00:25 print

Iedereen heeft vroeger wel zijn vriendjes in het park of tuin achterna gezeten tijdens tikkertje spelen. Maar stel je nu voor dat je tikkertje speelt op een cross-fit veld, of in een steegje met perfect geplaatste containers en afvalbakken en zelfs met officiële scheidsrechters. Dan heb je het dus opeens over 'Chase Tag'.

De World Chase Tag League organiseert een moderne variant van het spel tikkertje, met heuze spelregels. Zo gaat een wedstrijd over meerdere sets en elke set bestaat uit zo'n tien tot zestien chases, achtervolgingen. Zo'n chase duurt maximaal twintig seconden en kan op twee manieren eindigen, of je wordt getikt, of niet. Red je het om in die twintig seconden niet getikt te worden, dan krijgt jouw team een punt. Het team met de meeste punten wint de set, het team met de meeste sets wint de wedstrijd.

Meer uitleg over de regels op de website van World Chase Tag.



World Chase Tag evenement WCT2: The London Chase-Off (Bron: Youtube)