Schoonspringster Jansen naar WK-finale

Schoonspringster Inge Jansen heeft zich op de 3-meterplank voor het eerst in haar loopbaan geplaatst voor de finale op het wereldkampioenschap. In Boedapest deed de Nederlandse het ook in de halve finales weer uitstekend.

Jansen ging zeer knap als zevende door naar de halve eindstrijd, waarin een plek bij de beste twaalf gevraagd werd. Weer een zevende plek zat er niet in voor Jansen, maar vanaf de eerste van vijf sprongen hield ze prima stand in de top-12. Uiteindelijk eindigde ze als tiende met iets minder punten dan in de voorronde, maar wel ruim boven de streep.

De finale staat vrijdag om 18.30 uur op het programma en is, zoals het hele WK, live te zien bij Eurosport.