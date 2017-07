Weertman zwemt naar wereldtitel op 10 kilometer heywoodu 18-07-2017 13:13 print

Zwemmer Ferry Weertman heeft zich op het wereldkampioenschap in Boedapest voor het eerst in zijn loopbaan laten kronen tot wereldkampioen. De 25-jarige Nederlander, regerend olympisch kampioen, veroverde na een prachtige race in het Balatonmeer in Hongarije de wereldtitel op de 10 kilometer open water.

Het tempo werd lang gemaakt door de Oostenrijker David Brandl, samen met de Brit Jack Burnell. Met de beslissende fase in zicht kwam ook Marc-Antoine Olivier uit Frankrijk naar voren, de kersverse wereldkampioen op de 5 kilometer. Olivier kreeg gezelschap van regerend wereldkampioen 10 kilometer Jordan Willimovsky uit de VS, die twee jaar terug in Kazan de door de zilveren Weertman aangevoerde groep ruim achter zich hield.

Namens Nederland lagen Marcel Schouten en Weertman in het water en het was vooral 25 kilometer-specialist Schouten die lang voorin te vinden was. Op het moment dat het tempo opgevoerd werd moest hij lossen, maar voor Weertman - die het meer van de eindsprint moet hebben - was dat het signaal om naar voren te komen.

Bij het ronden van de laatste boei vochten Olivier en Willimovsky om de leiding, maar Weertman zat 'in de benen' van de Fransman, terwijl Burnell de slipstream van de Amerikaan pakte. Met name Olivier, Willimovsky en Weertman gingen de sprint om het goud aan en het was de Nederlander die duidelijk de rapste was, hoewel hij door een matige aantik een voorsprong van welgeteld 0,1 seconde op Willimovsky overhield. Olivier pakte het brons, Burnell greep wederom naast het podium. Schouten viel in de slotfase nog wat terug en eindigde als achttiende.