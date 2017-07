Hockeyster Welten wil goud bij EK in eigen land Redactie 08-07-2017 12:30 print

Lidewij Welten vierde vrijdag een kleine mijlpaal in haar herstel. De 151-voudig international, die de halvefinaleronde van de Hockey World League moest laten schieten vanwege een hardnekkige hielblessure, kon voor het eerst in weken weer zonder problemen rennen.

Dat gebeurde bij het Fysiotherapeutisch Medisch Centrum Verzijden in Boxtel onder begeleiding van haar vaste fysiotherapeut. Welten deed daar loopscholingsoefeningen en rende er voor het eerst in weken weer enkele rondjes.

"Ik heb nu het gevoel dat ik een halve marathon kan rennen, maar ik moet geduld hebben", weet de 26-jarige Oranje-aanvaller. "Gelukkig heb ik genoeg mensen om me heen die me op tijd afremmen. Ik vind al snel dat het te langzaam gaat, maar het is belangrijk goed te blijven letten op de reactie in mijn hiel. Met name de ochtenden zijn cruciaal. De laatste weken was mijn hiel dan nog wat stijf, maar sinds een week voel ik echt vooruitgang."

Terwijl de Oranje Dames eind juni in Brussel de halvefinaleronde van de Hockey World League wonnen, zat Welten vooral op het zadel van haar hometrainer en deed ze veel aan krachttraining. Sinds vorige week kwamen daar ook oefeningen op de crosstrainer bij, bedoeld om de pees in haar rechterhiel wat meer op te rekken zonder dat haar voet de klap van een landing hoeft te verwerken.

Welten: "De echo’s die telkens van de hiel worden gemaakt zien er goed uit. Er is steeds minder aangetast weefsel te zien en steeds meer pees, dat dus gaat de goede kant op."

Net als bij Oranje-ploeggenoot Kelly Jonker, die van een schouderblessure herstelt, staat de datum 19 juli bij Welten rood omrand in de agenda. Dat is de dag waarop de Oranje-speelsters weer samenkomen en zich gaan voorbereiden op het EK in eigen land dat op 18 augustus begint met een poulewedstrijd tegen Spanje.

"Ik hoop dat ik dan kan aansluiten en een deel van de trainingen kan meedoen', zegt Welten. "En dan doel ik op de gewone passingsoefeningen en gecontroleerd rennen, die kan ik aan. Ongecontroleerd rennen zoals in partijtjes nog niet, maar vergeet niet dat het EK pas een maand later begint. Er is dan nog tijd. Ik moet sowieso dag voor dag bekijken hoe ik me voel."

Op de vraag hoe belangrijk ze deelname aan het EK vindt en wat ze er voor over heeft om het toernooi in eigen land te halen, is Welten duidelijk: "Ik heb er veel voor over om het EK te spelen. Ik wil weer op het veld staan, bij het team zijn en prijzen winnen. We kunnen voor eigen publiek goud winnen, dat wil ik dolgraag. Ik weet dat ik op dat toernooi niet helemaal pijnvrij zal kunnen spelen en dat ik een reactie in mijn hiel zal voelen, maar dat is het me waard. Het is niet verstandig om ten koste van álles het EK te willen spelen, maar ten koste van een beetje kan wel."