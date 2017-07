Hoogspringster Lasitskene nadert wereldrecord

Hoogspringster Mariya Lasitskene heeft haar vooralsnog zeer indrukwekkende jaar een uitstekend vervolg gegeven. Tijdens de Diamond League in Lausanne sprong de Russische over 2,06 meter, 's werelds beste sprong sinds landgenote Anna Chicherova in 2011 over 2,07 meter sprong.

Lasitskene sprong al in één keer over 2,01 meter, waarna ze na één missprong ook de 2,06 haalde. Ze is pas de negende hoogspringster ooit die die hoogte weet te halen en het wereldrecord lijkt bij de vrouwen zo weer eens in zicht te komen. Dat staat met 2,09 meter al sinds 1987 op naam van de Bulgaarse Stefka Kostadinova en in de hoogtijdagen van Chicerova en Blanka Vlasic - zo van 2007 tot en met 2011 - leek dat erin te zitten. Lasitskene waagde drie pogingen op 2,10 meter, maar dit keer lukte het nog niet.

Ook de 800 meter bij de vrouwen leverde een mooie prestatie op. Bij afwezigheid van de dominante Caster Semenya snelde Francine Niyonsaba uit Burundi naar een ijzersterke tijd van 1:56,82 minuten. Met 1:58,13 was er een vierde plek voor de Nederlandse 1500 meterspecialiste Sifan Hassan, die daarmee haar persoonlijk record aanscherpte. Alle tien deelneemsters doken overigens onder de twee minuten, een zeldzaamheid.

De Kroatische Sara Kolak stal de show bij het speerwerpen. Kolak werd vorig jaar zeer verrassend olympisch kampioene in Rio, maar in Lausanne gooide ze de speer voor het eerst naar een afstand waarmee ze ook in de geschiedenisboeken serieuze indruk maakt: 68,43 meter, meer dan twee meter verder dan haar persoonlijk record uit de olympische finale en goed voor plek zeven op de eeuwige wereldranglijst.