André Rieu wilde een concert geven in Noord-Korea. Zijn zoon Pierre heeft daar ook gesprekken over gevoerd met de autoriteiten. "Namens mij stelde hij als voorwaarde dat Noord- en Zuid-Koreanen tijdens het concert samen zouden kunnen walsen in vrede. Toen waren de besprekingen snel afgelopen, helaas'', zegt André Rieu in De Limburger.

Rieu staat de komende weken weer op het Vrijthof in zijn thuisstad Maastricht. Het orkest van Rieu bestaat dertig jaar. Het hoogtepunt voor hem was spelen in de rust van Ajax-Bayern München in 1995.



André Rieu wilde naar Noord-Korea (Foto: BuzzE)