FOK! Wat een weer: zon, bewolking en misschien een bui.

Brengt juli hete gloed, zo gedijt september goed.

Vannacht is de bewolking opgelost. Vandaag begint de dag dan ook zonnig. Vanmiddag kunnen er stapelwolken ontstaan en kunnen er in het noordoosten enkele buien vallen. In de avond vallen deze vooral in het westen en noorden. En de temperatuur? 20 graden aan zee tot 24 in het binnenland.

De komende dagen meer van hetzelfde..

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 05:24 Zon onder: 22:02 Zonkracht: 7/3







Bloemetje (Foto: Disbatch)

