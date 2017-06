Sprintster Campbell-Brown laat Jamaicaanse trials schieten heywoodu 23-06-2017 11:19 print

De Jamaicaanse sprintsters Veronica Campbell-Brown en Kerron Stewart hebben zich op het laatste moment teruggetrokken van de nationale kampioenschappen. Die zijn donderdag begonnen en doen tevens dienst als kwalificatiewedstrijd voor het WK atletiek van deze zomer.

Campbell-Brown, tweevoudig olympisch kampioene op de 200 meter, zegt last van haar rechterknie te hebben. "Door ongemak met mijn knie moet ik mij noodgedwongen terugtrekken", liet ze weten. VCB won in 2004 en 2008 olympisch goud op de 200 meter en pakte in 2011 de wereldtitel. In 2007 werd ze wereldkampioene op de 100 meter, terwijl ze ook met de 4x100 meterploeg vele medailles pakte.

Stewart won in 2008 in Beijing individueel olympisch zilver en brons, terwijl ze in de afgelopen jaren drie wereldtitels won met de estafetteploeg. Zij heeft zich met een achillespeesblessure afgemeld. Voor beiden is de kans mogelijk nog wel aanwezig dat ze geselecteerd worden voor deelname in de estafette.