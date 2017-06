Nieuwe EU-wetgeving die de gelijke beloning regelt van tijdelijke werknemers uit een ander EU-land en hun collega's in het gastland, is op de lange baan geschoven. De EU-ministers van Sociale Zaken hebben donderdag in Luxemburg geen akkoord over herziening van de zogenoemde detacheringsrichtlijn bereikt. Dat wordt nu op zijn vroegst eind oktober.

Vorige week meldde minister Lodewijk Asscher de Tweede Kamer nog dat er een meerderheid leek te zijn voor de aangepaste richtlijn, die altijd een prioriteit is geweest voor het kabinet. De regels worden nu vaak door werkgevers misbruikt om goedkoop personeel in te huren uit landen waar de lonen een stuk lager liggen dan in Nederland, zoals Polen of Bulgarije. Dit gebeurt vooral in de bouw, de verwerkende industrie en het vrachtverkeer.

EU-commissaris Marianne Thyssen (Sociale Zaken) zei na afloop "optimistisch" te zijn dat het de volgende keer wel lukt.



Geen akkoord gelijke beloning bij detachering (Foto: ANP)