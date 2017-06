Geen WK voor zwemster Franklin heywoodu 13-06-2017 17:08 print

Het wereldkampioenschap zwemmen heeft weer een afzegging: na de nodige Australiërs is ook de Amerikaanse Missy Franklin volgende maand niet van de partij in Boedapest.

Franklin is niet voldoende hersteld van twee schouderoperaties en meldde tegenover NBC dat ze deze zomer geen wedstrijden zal zwemmen. De 22-jarige Franklin won inmiddels elf wereldtitels, waarvan vier individueel. In Londen was ze een van de sterren van het zwemmen op de Spelen van 2012, met vier keer goud, waarvan twee keer individueel.

Vanaf het WK van Barcelona in 2013 ging het wat minder, hoewel ze in Rio nog wel onderdeel uitmaakte van de gouden ploeg op de 4x200 meter. Individuele medailles zaten er op de Spelen vorig jaar niet in.

In januari werd Franklin geopereerd aan haar schouders vanwege slijmbeursontstekingen. Ze traint wel weer, maar wil niet overhaasten. "Anders pakt de therapie wellicht verkeerd uit en is al het werk voor niks geweest", legt ze uit.