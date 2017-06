Singaporese darters gooien Anderson en Wright uit World Cup heywoodu 02-06-2017 09:04 print

Dag één van de World Cup of Darts heeft een gigantische verrassing opgeleverd. De nummers één van de plaatsingslijst, Schotland, werden er in de eerste ronde, waar volledig in koppels gespeeld wordt, al uitgeknikkerd door Singapore.

Voor Schotland speelden bepaald niet de minste namen. Sterker nog, met Peter Wright en Gary Anderson, de nummers twee en drie van de wereld, werden ze logischerwijze gezien als een van de drie favorieten voor de eindzege. Singapore verscheen net als in de voorgaande jaren aan de oche met Harith Lim en de 63-jarige Paul Lim, de man die in 1990 op The Embassy als eerste speler ooit een negendarter gooide op het WK.

De veteraan speelde fantastisch en hoewel Harith Lim het wat minder deed, wist Paul alles op te vangen. Anderson en Wright kwamen nauwelijk in hun spel en gooiden maar één van de vier en respectievelijk vijf dubbels raak. Met een prachtige 100-finish, vol in de triple 20 en gelijk daarna de dubbel 20, maakte Paul Lim de sensatie vervolgens compleet: 5-2.

Boris Koltsov en Aleksandr Orechkin wisten eerder namens Rusland te winnen van Thing Chi Royden Lam en Kai Fan Leung, uitkomend voor Hong Kong. De rolverdeling bij de Russen was duidelijk: Orechkin knalde de triples erin, Koltsov maakte het af. Hij was het die alle vijf dubbels gooide en daar kon ook een uitstekend spelende Royden Lam niks aan doen: 5-3.

Paul Lim speelt geweldig en schakelt met landgenoot Harith Lim de Schotse favorieten uit (Bron: YouTube)

William O'Connor en vooral de sterk spelende Mick McGowan waren namens Ierland een maatje te groot voor de Polen Krzysztof Ratajski en Tytus Kanik, die met 5-3 onderuit gingen. De Spaanse topdertigspeler Cristo Reyes moest landgenoot Antonio Alcinas op sleeptouw nemen tegen de Japanners Haruki Muramatsu en Yuki Yamada, maar dat lukte prima. Een immer breed lachende Yamada zag hoe de Spanjaarden met 5-3 zegevierden. De Grieken John Michael en Ioannis Selachoglou hadden de avond eerder al geopend tegen Thanawat Gaweenuntawong en Attapol Eupakaree uit Thailand. Dat bijzonder gezapige potje eindigde in 5-3 voor de Grieken.

Vervolgens was het de beurt aan de broertjes Kim en Ronny Huybrechts namens België en het krachtsverschil was groot. De twee stonden tegenover de Nieuw-Zeelanders Cody Harris en Rob Szabo, maar die kwamen er nauwelijks aan te pas. Szabo speelde veredelde amateur en het bijzonder matige spel van Ronny leek in vergelijking nog bijna goed. Het was Kim die voor het vuur zorgde door een uitstekend potje te gooien, wat de Belgen een 5-2 zege bracht.

De Australiërs Kyle Anderson en Simon Whitlock hadden ondertussen forse moeite met Per Laursen en Alex Jensen uit Denemarken. Whitlock had bij een valpartij in de douche zijn pols geblesseerd - en mogelijk zelfs gebroken - en zijn spel was dan ook niet best. Anderson sleepte hem er doorheen, vooral door de dubbels uitstekend te raken. Daar liet Jensen het op de belangrijke momenten op liggen, wat in een nipte 5-4 zege voor de Aussie's resulteerde.

Tot slot kwam Wales bijzonder goed weg tegen Finland. Mark Webster gooide weer eens als een oud-wereldkampioen onwaardig, maar Gerwyn Price stond fantastisch te knallen en hield Wales in de race. Marko Kantele deed het erg goed, maar Kim Viljanen was net niet goed genoeg om zijn landgenoot langs de Welshman te helpen, die uiteindelijk met 5-4 wonnen.