Er is een effectievere aanpak nodig tegen smokkelwaar in gevangenissen. Mede door gebrek aan tijd is het voor gevangenispersoneel moeilijker geworden om smokkelwaar als drugs en mobiele telefoons buiten de muren van de gevangenissen te houden.

Dat concludeert de Inspectie Veiligheid en Justitie in een donderdag gepubliceerd rapport over het tegengaan van contrabande. Ook nieuwe technologieën maken het moeilijker om verboden voorwerpen te ontdekken. Zo kunnen mobiele telefoons steeds kleiner worden gemaakt, waardoor ze moeilijker zijn te detecteren.

Volgens de inspectie, die onderzoek deed in zeven inrichtingen, spant het personeel in de gevangenissen zich actief in om invoer van contrabande tegen te gaan. Van vrijhandelsplaatsen van smokkelwaar is geen sprake volgens de inspectie, maar verbeteringen zijn wel nodig

Celinspecties

Zo hebben medewerkers meer gelegenheid nodig om bijvoorbeeld celinspecties grondig te doen. Meerdere beveiligers hebben bovendien gevraagd om extra training om contrabande te herkennen. Ook zijn bijvoorbeeld detectiepoorten en bagagedoorlichting niet altijd meer effectief. Vooral inwendig verstopte voorwerpen die niet van metaal zijn glippen daar doorheen.

Het is noodzakelijk om te investeren in nieuwe technologie, vindt de inspectie. Ook moet worden gekeken naar werkwijzen en richtlijnen voor de omgang met contrabande. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) krijgt bovendien het advies om informatie over smokkelmethoden beter onderling te delen.

Er is ook onderzoek gedaan naar het integriteitsbeleid. Dat beleid blijkt niet altijd bekend onder medewerkers. De inspectie vindt ook dat moet worden gewerkt aan de screening van medewerkers die al bij DJI werken.



Aanpak smokkelwaar gevangenissen kan beter (Foto: ANP)