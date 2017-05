De gemeente Zaandam heeft besloten in de nacht van zaterdag op zondag preventief te gaan fouilleren in het centrum van de stad. Directe aanleiding is de steekpartij op 29 april, waarbij een zestienjarige jongen uit Assendelft de dood vond.

De Zaanse burgemeester Ruud Vreeman heeft het uitgaansgebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie het uitgaanspubliek preventief kan fouilleren. Normaal gesproken kan dat alleen als er een concrete aanleiding voor is.

"Het is schokkend te zien dat jongeren blijkbaar met een mes op zak de stad ingaan. Met de dood van deze jongen als vreselijke uitkomst", aldus Vreeman. "Door preventief te fouilleren willen we een beter beeld krijgen hoeveel mensen 's avonds met een wapen op zak lopen. Maar vooral is dit een signaal dat dit onacceptabel is: wapens horen niet op straat en wapens horen zeker niet bij een gezellig avondje uit."

De verdachten van het doodsteken van de jongen zijn twee jongens van vijftien en achttien jaar. De burgemeester doet ook een oproep aan ouders hun verantwoordelijkheid te nemen.



Zaandam gaat preventief fouilleren (Foto: ANP)