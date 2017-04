Man opent vuur bij zwembad San Diego

Bij het zwembad van een appartementencomplex in het Amerikaanse San Diego heeft een man het vuur geopend op de aanwezigen. Minstens 8 mensen raakten gewond, voordat de man werd doodgeschoten door de politie. Het is niet duidelijk hoe het met de slachtoffers gaat.

De man zou in de ene hand een biertje hebben gehad en in de andere hand een wapen waar hij mee zwaaide voordat hij begon te schieten.

#BREAKING: At least eight people injured in shooting at San Diego-area apartment complex; gunman killed. https://t.co/GzlJlWAFA2 pic.twitter.com/WW5hOaaNwO