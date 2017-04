Verslag Glory 40: Utrechter Wilnis verliest van plaaggeest Marcus Floris_Stempel 30-04-2017 20:06 print

Aardig wat actie tijdens kickboksgala Glory 40 in Kopenhagen. De hoofdstad van Denemarken was zaterdag het toneel van het derde deel in het drieluik tussen titelhouder Jason Wilnis en Simon Marcus. Verder het debuut van Rotterdammer Imad Hadar en de mogelijke doorbraak van Yousri Belgaroui uit Amsterdam.

Jason Wilnis vs Simon Marcus

Utrechter Wilnis en zijn Canadese plaaggeest Marcus hebben de afgelopen tijd een rivaliteit opgebouwd die inmiddels tot de klassiekers gerekend kan worden. Dit begon in 2015 toen Marcus de openstaande titel in het middengewicht won door Wilnis na drie ronden te verslaan. Afgelopen september nam Wilnis wraak door The One in de derde ronde technisch knock-out te slaan en zo de kampioensgordel weer overnam. Marcus voelde zich in die partij zo vernederd dat hij in het volgende gevecht van Wilnis pontificaal op de eerste rij plaatsnam om hem de huid vol te schelden. De Utrechter was echter niet echt onder de indruk van de Canadees en tijdens Glory 40: Copenhagen stonden beide heren voor de derde maal tegenover elkaar.

Wilnis ging vol in de aanval, maar hij was toch niet in staat om de stoten en trappen van Marcus voldoende te pareren. Beide vechters konden de vijf ronden makkelijk voluit gaan en waren in topconditie, alhoewel Marcus in de tweede helft van de partij iets leek te verslappen, kwamen de klappen van Marcus toch harder aan dan die van Wilnis. In de vijfde ronde wist de Nederlander Marcus nog goed en hard op het hoofd te raken, maar het was uiteindelijk niet voldoende om de kampioensgordel te mogen behouden. Drie van de vijf juryleden gaven de winst aan Marcus.



Wilnis vs Marcus (Bron: Youtube)

Yousri Belgaroui vs Alex Pereira

Nu Wilnis zijn titel is kwijtgeraakt is het de beurt aan een andere Nederlander om te proberen die titel in het middengewicht weer terug te brengen naar Nederland. Belgaroui, van Tunesische achtergrond en teammaatje van Badr Hari, vecht inmiddels al acht jaar en dit is de eerste keer dat hij strijdt in de finale om de Ramon Dekkers Memorial Trophy, een toernooititel die recht geeft op een titelstrijd.

A product of the world-renowned Mike's Gym, Yousri Belgaroui returns in the middleweight contender tournament at #GLORY40 Copenhagen! pic.twitter.com/im9fGK4IWK — GLORY Kickboxing (@GLORY_WS) April 5, 2017

Eerder op de avond won Belgaroui de halve finale en het leek dat hij aan het begin van de finale een blessure aan zijn voet had overgehouden aan die halve finale. Maar in het verloop van de partij leek niets Belgaroui van de winst af te houden. Hij blokkeerde de explosieve aanvallen van de Braziliaan zonder moeite en wist zich goed staande te houden en een overtuigende unanieme jurybeslissing te verdienen én een gevecht om de titel in het middengewicht bij Glory.

Imad Hadar vs Freddy Kemayo

Glory-debutant Hadar mocht direct zwaar aan de bak. Tegenstander en kickboksveteraan Kemayo moest namelijk extra afvallen om deze partij te kunnen vechten. Normaal gesproken vecht de Fransman bij de zwaargewichten. En dat letterlijk én figuurlijk, want hij heeft in zijn 15-jarige carrière partijen gevochten tegen kickboksgrootheden als Peter Aerts, Gökhan Saki en Stefan Leko.

Lichtzwaargewicht Hadar is met zijn negentien jaar Glory's jongste vechter. Om dan direct tegen een zwaargewicht als Kemayo te zetten getuigt nogal van durf. De Marokkaanse Nederlander is echter voor de duivel niet bang en begon de partij vol overtuiging met vliegende knieën en trappen en hij leek de volledige controle over de wedstijd te hebben.

Niets was echter minder waar, want Kemayo startte de tweede ronde heel anders dan de eerste. De enorme ervaring van de Fransman kwam nu naar boven. Hadar had zichzelf in die eerste ronde laten uitputten door te proberen om de zogenaamd weerloze Kemayo knock-out te slaan. Kemayo nam echter het initiatief en al snel sloeg de Fransman Hadar in de tweede ronde naar de grond. Hadar wist zich binnen acht tellen te herstellen, maar halverwege de tweede ronde sloeg Kemayo Hadar met een stoot op het lichaam naar het canvas. Hadar kon hier niet meer van herstellen en de scheidsrechter telde de partij uit. Kemayo's uitgekiende plannetje had gewerkt en hij bracht Hadar zijn eerste verlies in 21 partijen toe. Hadar is nog jong, maar de vechtlust van deze jonge Rotterdammer voorspelt veel goeds voor zijn toekomst bij Glory!

Helaas geen beelden van de partij van Hadar, maar wel een leuke documentaire over dit jonge talent.

Uitslagen Glory 40: Copenhagen

Simon Marcus verslaat Jason Wilnis na jurybesluit (48-47 x2, 49-46, 47-48, 46-49) en wint de titel in het middengewicht

Finale middengewichttoernooi: Yousri Belgaroui verslaat Alex Pereira na jurybesluit (30-27 x5) en wint de Ramon Dekkers Memorial Trophy

Halve finale middengewichttoernooi: Alex Pereira verslaat Burim Rama door TKO (drie knockdowns) in ronde drie

Halve finale middengewichttoernooi: Yousri Belgaroui verslaat Agron Pretini na jurybesluit (30-26 x5)

Niclas Larsen verslaat Yodkhunpon Sitmonchai na jurybesluit (29-28 x3, 30-27 x2)

Uitslagen Superfight Series

Jamie Bates verslaat Richard Abraham na jurybesluit (29-28, 30-27 x4)

Mohammed El-Mir verslaat Simon Santana na jurybesluit (29-28 x5)

Freddy Kemayo verslaat Imad Hadar door TKO (stoten) in ronde 2

Josh Jauncey verslaat Antonio Gomez door TKO (interventie van rondedokter) in ronde 2

Yuhang Xie verslaat Chris Mauceri na jurybesluit (29-27, 30-26 x4)