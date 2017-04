Eerste robotarm van Nederland

Voormalig vrachtwagenchauffeur Johan Baggerman is de eerste Nederlander, en een van de weinigen ter wereld, die een kunstarm met zijn gedachten kan besturen. Baggerman kreeg zijn prothese van chirurg Jan Paul Frölke en revalidatiearts Hank van de Meent van het academische Radboudumc in Nijmegen. De artsen hebben bijna zeven jaar aan de kunstarm gewerkt.

"Het voelt nog vreemd, helemaal niet als mijn arm", zei Baggerman dinsdag. "Ik moet er nog erg aan wennen. Maar op den duur kan ik mijn hand weer openen en sluiten, mijn elleboog buigen en de pols draaien. Dat is een enorme vooruitgang vergeleken bij een gewone prothese."

Baggerman uit Lent bij Nijmegen kreeg in 2010 een ongeluk waardoor zijn linkerarm boven de elleboog moest worden geamputeerd. Kort daarvoor had de eerste mens ter wereld een kunstbeen gekregen dat met het brein bestuurd kon worden. Frölke en Van de Meent zochten uit hoe ze die techniek voor kunstarmen konden gebruiken. In 2013 onderging Baggerman zijn eerste operatie. Sinds vorige week vrijdag heeft hij een robotarm die op zijn gedachten werkt.

"Twee operaties later, in 2016, kon ik gaan oefenen met het sturen van breincommando's als 'hand open' en 'buig pols'. Nu ik de robotarm echt heb, duurt het nog zeker een jaar voor ik alle bewegingen onder controle heb. Het is heel vermoeiend, want je bent steeds bewust aan het denken", legt hij uit.

Hij verwacht niet dat hij ooit weer een "normale" arm zal hebben. "Maar ik denk wel dat de gewone dagelijkse dingen zoals een potje opendraaien, een aai geven en een klusje doen weer binnen bereik komen. En daar ben ik heel blij mee."

De breingestuurde robotarm is nog niet op grote schaal beschikbaar. Voorlopig wordt per patiënt bekeken of zo'n arm een optie is.