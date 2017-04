Shia LaBeouf maand alleen in Fins hutje Danny 13-04-2017 08:29 print

Shia LaBeouf, voormalig matig acteur turned extreemlinkse beroepsmalloot met woede-issues, is woensdag gestart met een nieuw kunstproject. De pornoacteur die in de film Nymphomaniac niets aan de verbeelding over liet, zit een maand lang in zijn eentje in een hutje in Finland. Ook twee kunstvrienden van Shia, Nastja Rönkkö en Luke Turner, moeten zich de komende weken zien te redden in een hut in Lapland.

Het drietal heeft nauwelijks contact met de buitenwereld. Alleen de bezoekers van het Kiasma museum voor moderne kunst in Helsinki kunnen via sms'jes communiceren met het Shia, Nastja en Luke. Het kunstproject, dat #ALONETOGETHER heet, is te volgen via een livestream van het museum.

Het is voor Shia te hopen dat dit project beter verloopt dan zijn vorige. In januari startte hij het project HEWILLNOTDIVIDE.US, als protest tegen de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump. Na opstootjes in New York en Albuquerque. waarbij hij mensen met een andere mening mishandelde, verhuisde Shia zijn project naar Liverpool, maar ook daar werd het al snel gestaakt toen mensen op internet binnen enkele uren de plek van zijn project achterhaalden en de geplaatste vlag al snel verwijderden.



Shia LaBeouf maand alleen in Fins hutje (Foto: BuzzE)