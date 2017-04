Van Gerwen in geweldige wedstrijd langs Wade

Het is weer donderdagavond en dus is het tijd voor de Premier League in het darts. Een mooi programma vanavond, nu laagvliegers Jelle Klaasen en Kim Huybrechts er niet meer bij zijn. Raymond van Barneveld komt twee keer in actie: hij speelt eerst tegen Phil Taylor, dé rivaliteit in het darts, ook al heeft dat de laatste tijd wellicht wat aan glans ingeboet. Van Gerwen opent de avond met een duel tegen James Wade, die op zijn beurt de avond afsluit tegen Van Barneveld.

James Wade (ENG) - Michael van Gerwen (NED) 5-7

De heren schoten uit de startblokken en na vier eerlijk verdeelde legs stond een totaal gemiddelde van ruim boven de 220 punten op het bord. Nadat Van Gerwen zich 'dood' gooide kon de bijzonder sterk spelende Wade hem breken: 4-2. De Nederlander sloeg met een heuse grotemannenfinish van 84 terug en kwam op 4-4.

Van Gerwen gaf nog eens een dot gas en ineens stond daar 6-4 op het scorebord. Wade liet zijn hoofd niet hangen en leek terug te slaan via 5-6. In de laatste leg werkte hij zich na negen darts naar 41 punten, maar op dat moment sloeg Van Gerwen keihard toe: met een weergaloze 138-finish kreeg Wade een stevige knock-out als verjaardagscadeau: 5-7.



James Wade - Michael van Gerwen (Bron: PDC)

De wedstrijden van vanavond

Raymond van Barneveld (NED) - Phil Taylor (ENG)

Dave Chisnall (ENG) - Peter Wright (SCO)

Adrian Lewis (ENG) - Gary Anderson (SCO)

James Wade (ENG) - Raymond van Barneveld (NED)



De stand voor vanavond (Bron: Oddsportal)