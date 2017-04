Dieselauto's met een verwijderd of duidelijk defect roetfilter komen tot 20 mei 2018 gewoon door de APK-keuring. Na die datum worden deze voertuigen afgekeurd, aldus staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het verwijderen van roetfilters uit dieselauto's wordt vanaf 1 juli weer verboden. De periode daarna tot 20 mei volgend jaar ziet Dijksma als een overgangsperiode waarin eigenaren van voertuigen met een verwijderd filter ervoor kunnen zorgen dat het roetfilter weer wordt teruggeplaatst.

Dieselauto's worden zeer vervuilend als roetfilters zijn verwijderd. Omdat het departement van Dijksma verzuimde met nieuwe wetgeving te komen, is het verwijderen van roetfilters sinds begin 2015 niet meer strafbaar. Nieuwe wetgeving moet dit juridische gat dichten.



Overgangsjaar voor diesels zonder roetfilter (Foto: ANP)