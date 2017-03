12-jarige sprintster maakt grote indruk op Jamaica heywoodu 31-03-2017 23:53 print

Het is één van de jaarlijkse sportieve hoogtepunten in Jamaica: de nationale scholierenkampioenschappen, beter bekend als simpelweg de Champs. In Kingston komen scholieren vanuit het hele land bijeen en menig superster zette er zijn of haar eerste passen op weg naar internationale glorie, van Usain Bolt tot Shelly-Ann Fraser-Pryce en van Asafa Powell tot Merlene Ottey.

De Champs zijn inmiddels volop bezig en ook dit jaar is er weer een jonge sporter die zich bijzonder goed heeft laten zien. Het is natuurlijk nog maar de vraag of haar ontwikkeling zich voort blijft zetten, maar toch stellen we alvast aan u voor: Brianna Lyston, 12 jaren jong. Op de 200 meter snelde ze in de series naar een knappe tijd van 24,00 seconden. Mondiaal geen toptijd, maar goed, ze is dan ook nog maar 12 en ze zat toch al dicht bij het wereldrecord dat bij die leeftijd hoort.

Dat record staat met 23,81 op naam van Tia Jones, die dat in 2013 in de VS liep. 'Stond', kunnen we eigenlijk beter zeggen, want de jonge Brianna heeft dat record toch wel verpulverd. In de finale snelde ze namelijk na 23,46 seconden al over de finish en dat is een tijd waar je op die leeftijd internationaal toch aardig op gaat vallen. Ter illustratie: vorig jaar waren er wereldwijd maar zeven dames van jonger dan 18 jaar die sneller waren dan Brianna nu op haar 12e is. Overigens is ze ook sneller dan een 13-jarige ooit geweest is en het record voor 14-jarigen is maar 0,03 seconden sneller.

Het zal nog even duren voor ze aan wereldkampioenschappen bij de junioren mee mag doen - het WK bij de jeugd wordt na dit jaar helaas niet meer gehouden - maar liefhebbers van de atletiek zullen nu ongetwijfeld al zin hebben in Champs 2018, om te zien of de jonge Brianna zich nog meer verbetert.

Lyston snelt naar 24.00 in de series... (Bron: YouTube)

...en gaat er in de finale met 23.46 nog eens dik onderdoor, goed voor een wereldrecord voor 12-jarigen (Bron: YouTube)