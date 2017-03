Van crystal meth-verslaving naar wereldsprong

De Zuid-Afrikaanse verspringer Luvo Manyonga heeft vrijdag voor furore gezorgd. De 26-jarige winnaar van olympisch zilver vorig jaar sprong tijdens de provinciale kampioenschappen van Gauteng in Pretoria naar 8,62 meter, 's werelds beste sprong in bijna acht jaar tijd.

Manyonga heeft zacht gezegd een aantal moeilijke jaren gehad. In 2010 en 2011 werd hij als groot talent gezien, met een vijfde plek op het WK en goud op de All-Africa Games. Het olympisch jaar 2012, waarin hij moest vlammen, begon hij nog redelijk, maar al snel bleek dat de roem en het prijzengeld een obstaken in plaats van motivatie vormden. Manyonga raakte aan de tik, een soort lokale variant van het zeer verslavende crystal meth.

Na een positieve dopingtest gaf hij toe de 'tik' gebruikt te hebben voor recreatieve doeleinden. Zijn coach, Mario Smith, trad tijdens het proces op als zijn advocaat en wist de dopingschorsing uiteindelijk op anderhalf in plaats van twee jaar te krijgen. In 2014 begon Manyonga zich weer terug te knokken, samen met Smith en onder meer een Ierse krachttrainer. Hij zou dat jaar meedoen aan de Gemenebestspelen, maar het papierwerk werd te laat ingeleverd en dus ging het niet door.

Tot overmaat van ramp kwam coach Smith om het leven bij een auto-ongeluk, waarna Manyonga terugviel in oude gewoonten en weer aan de drugs ging. Gideon Sam, de baas van het Zuid-Afrikaans Olympisch Comité, bracht een bezoek bij hem thuis en was geschokt door de situatie. Hij gaf Manyonga de kans om naar een nationaal trainingscentrum te gaan, waar hij zich honderd procent op de sport kon richten. De atleet greep de kans met beide handen aan, 'want hier trek ik het niet en ga ik in bed met de duivel'.

Eind 2015 begon hij weer serieus te trainen en het jaar erop brak hij met olympisch zilver in Rio de Janeiro dan eindelijk definitief door. Het lijkt erop dat Manyonga de goede weg dit keer toch echt te pakken heeft: vorige week sprong hij met 8,46 meter al naar een afstand waarmee je op elk mondiaal kampioenschap voor het goud in aanmerking komt, maar met zijn 8,62 meter van vrijdag stijgt hij zelfs naar de gedeeld twaalfde plek op de wereldranglijst aller tijden.