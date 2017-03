Honkballers verliezen historisch lang duel met Japan heywoodu 13-03-2017 07:12 print

De Nederlandse honkballers hebben de eerste wedstrijd in de tweede groepsfase van de World Baseball Classic verloren. In de Tokyo Dome was gastland Japan te sterk voor de Nederlandse ploeg.

Nederland begon niet best aan het duel en in de derde inning tekende Japan al voor de 5-1, onder meer doordat Sho Nakata in één klap drie landgenoten over de thuisplaat bracht. Een homerun van Wladimir Balentien hielp Nederland weer langszij te komen en in de negende - en doorgaans laatste - inning slaagde Jonathan Schoop er in Xander Bogaerts over de thuisplaat te helpen: 6-6.

Daardoor was een tiende inning nodig en, nadat daar niet in werd gescoord, ook nog een elfde. Dat was nog nooit eerder gebeurd in de World Baseball Classic, het meest prestigieuze internationale toernooi ter wereld. Weer was het Nakata die Nederland de nek om deed: met een dubbele honkslag sloeg hij twee landgenoten binnen, waardoor Japan met 8-6 won.

Maandag wordt om 11.00 uur Nederlandse tijd de tweede groepswedstrijd gespeeld. Nederland staat dan weer tegenover Israël, dat in de eerste groepsfase te sterk was voor de ploeg van Hensley Meulens.