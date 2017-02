Taylor ziet waardig opvolger in Van Gerwen heywoodu 01-02-2017 10:01 print

Jarenlang hadden veel darters de hoop dat wanneer Phil Taylor eindelijk zou stoppen, de weg naar grote titels eindelijk wat meer open zou liggen. Niks is echter minder waar: de zestienvoudig wereldkampioen stopt - zo zegt hij in elk geval zelf - na het WK van komende winter, maar met Michael van Gerwen is een nóg meer dominante darter nu aan de macht.

Taylor ziet in de Nederlander in elk geval een waardig opvolger, zo zegt hij. "Zelf heb ik dertig jaar aan de top gestaan. Die rol gaat Michael overnemen en hij zal de nieuwe ambassadeur van het darten worden", sprak Taylor in Newcastle. Daar begint donderdag de Premier League, waarin hij het opneemt tegen Dave Chisnall.

Ondertussen heeft hij nog wel zin in zijn laatste tien maanden als topdarter, waarin hij vermoedelijk niet al te veel toernooien zal spelen. "Ik ga er lekker van genieten", klonk het duidelijk. Welke toernooien hij nog precies wil gaan spelen is nog niet helemaal duidelijk, maar het WK 2018 - dat in december van dit jaar begint - wordt in principe het laatste toernooi.