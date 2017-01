Anderson: "Michael heeft wereldtitel echt verdiend"

Darter Gary Anderson is zijn wereldtitel kwijt. Sinds zijn gewonnen finale in januari 2015 mocht hij zich wereldkampioen noemen, maar de tweevoudig winnaar van het WK dolf maandagavond het onderspit tegen Michael van Gerwen in de WK-finale van 2017.

"Het ging aanvankelijk goed", zei de Schot na afloop. "Ik kwam op 2-2 en dacht 'nu ga ik eens gas geven', maar hij begon ineens als een gek te spelen en ramde de 180's er achter elkaar in. Ik neem mijn hoed af voor hem, hij verdiende het echt. Hoe hij gespeeld heeft, het hele jaar en op dit WK...hij heeft het volledig verdiend", sprak Anderson.

"Ik raakte het geloof zelf nooit kwijt, maar ik kon de triple 20 op een gegeven moment gewoon niet meer raken. De eerste pijlen zaten steeds te laag, waardoor de laatste er niet meer in kon, terwijl Michael 180's en 140's in dat bord bleef keilen", aldus een toch wel lachende Anderson. "Dat deed ik in het begin ook vier sets lang, dus ik wist dat ik het ook kon, maar het ging gewono fout."

Anderson toonde zich wel een zeer sportief verliezer. "De finale verliezen doet dit keer iets minder zeer, want hij verdiende het echt. Dit jaar en eigenlijk de laatste vier jaar is hij fantastisch, maar vooral het laatste jaar was hij echt heel erg speciaal. Ik voel geen 'rouw', geen pijn en zal vannacht lekker slapen", sloot hij af.