Deurloo en Zonderland naar rekfinale op WK turnen, Verhofstad naar finale vloer 04-10-2017

Turners Epke Zonderland en Bart Deurloo hebben zich bij de WK turnen in Montreal succesvol weten te plaatsen voor de finale aan de rekstok. WK-debutant Bram Verhofstad wist zich te plaatsen voor de finale op vloer.

Zonderland, de wereldkampioen van 2013 en 2014, plaatste zich met een score van 14,433 punten als eerste voor de finale van zondag. Deurloo haalde met een score van 14,033 als zesde de finale. Frank Rijken, de derde Nederlander die op rekstok in actie kwam zou 54ste worden met een puntentotaal van 12,566.

Bram Verhofstad was de beste Nederlander op het onderdeel vloer. Met een score van 14,433 wist de WK-debutant zich als zevende te plaatsen voor de finale van zaterdag. Alle turners mochten in de laatste groep hun vloeroefening opnieuw doen vanwege een gat in de vloer.

Voor Casimir Schmidt liep de tweede oefening minder succesvol af. Na zijn eerste optreden (14,233) was hij nog eerste reserve, maar in zijn tweede oefening kwam de turner niet verder dan een puntentotaal van 13.533. Daarmee eindigde die op de veertigste plaats. Deurloo kwam tot een score van 12,766, lang niet genoeg voor een finaleplaats. Ook de Nederlander mocht zijn oefening overdoen, maar daar zag hij van af.