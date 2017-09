SGP boos op concurrentie

Binnen de godvrezende kudde van Bunschoten-Spakenburg zijn opnieuw schaapjes te vinden die ontsteld zijn dat er meningen zijn te vinden binnen de gemeente die niet de hunne zijn. En dat heurt uiteraard niet en dient verboden te worden, vinden de gelovigen. Eigen sprookjes eerst.

Deze keer gaat het om poster van de paranormale beurs Paraview. Of, zoals de plaatselijke SGP stelt: 'een voortdurende bron van zorg', zoals het overblijfsel van de Donkere Middeleeuwen een samenkomst van naïeve huisvrouwen en spiritueel zoekenden noemt. De doelstelling van de beurs staat namelijk 'haaks staat op de boodschap van de Bijbel', aldus een woordvoerder van de club die vindt dat vrouwen achter het aanrecht horen, de tv uit moet op zondag en een hoopje cellen een 'kind' plegen te noemen.

Enkele weken geleden waren de leden al hels over de aankondiging van een evenement in Amersfoort. Het was dit keer 'Club Godverdomme' in Poppodium Fluor die de vrome bekken deed schuimen. Gelukkig -en tot enthousiasme van een groot deel van de inwoners- had een dienaar van de Heer de taak op zich genomen om de posters te censureren, een neiging die relkneusjes wel eerder vertoont hebben.

De meer fanatieke sprookjesfanaten maken er wel vaker een sport van om uitingen van een andere levensstijl of ideeën die niet overeen komen met de door hun gewenste wereldbeeld te onderdrukken of ze te verbieden. Ter illustratie; nog niet zo lang geleden stond de ChristenUnie in Amstelveen nog op haar achterste poten omdat een Limburgse horrorband met een zachte 'g' de komst van Satan zou verkondigen, of zoiets.