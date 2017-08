De Catalaanse politie is het niet eens met uitspraken van de landelijke overheid dat de terroristische groep die in Barcelona en Cambrils aanslagen pleegde, is opgerold. De minister van Binnenlandse Zaken had dat eerder gezegd.

Twee of drie verdachten worden nog gezocht. Zolang die niet gevonden zijn, kan de regering niet spreken van een verslagen terreurcel, vindt zowel de politie als de Catalaanse regering. "Wij laten het weten, wanneer we de cel hebben opgerold," aldus de politie.



Politie: terreurgroep nog niet opgerold (Foto: ANP)